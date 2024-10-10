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В Одесі 25 тисяч пацієнтів безоплатно отримали психологічну допомогу

Ілюстраційне ото: istockphoto.comІлюстраційне ото: istockphoto.com

З початку року в Одесі понад 25 тисяч пацієнтів безоплатно скористалися послугами психологічної допомоги. 

Про це повідомили в Одеській міській раді 10 жовтня — у Всесвітній день ментального здоров'я.

Проконсультуватися з психологом можна у 15 міських закладах охорони здоров'я в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». 

За інформацією міської влади, первинну психологічну підтримку надають і сімейні лікарі, які пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP.

Також у багатьох медичних закладах міста працюють кабінети психологів, а в Київському та Пересипському районах діють інтегровані центри психологічної допомоги.

Раніше повідомлялося, що кількість військовослужбовців з невралгічними захворюваннями, пов’язаними зі стресом, поступово зростає. ПТСР становить 29% від цих захворювань.

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