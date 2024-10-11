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У Миколаєві зафіксували осінній температурний рекорд

У Миколаєві 10 жовтня зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня.Фото: Getty ImagesУ Миколаєві 10 жовтня зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня.Фото: Getty Images

У Миколаєві 10 жовтня зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з метеорології.

В цей день максимальна температура досягла значення +25,6°С. Попередній рекорд в 1997 році становив +24,9°С.

Також метеорологи нагадали, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостереження у Миколаєві та по області зафіксований 16 липня 2024 року і становить +41,6°.

Крім того 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°С, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. 

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Нагадаємо, що 21 липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі. Середня глобальна температура приземного шару повітря в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм (62,76 градусів за Фаренгейтом).

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