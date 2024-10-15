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Через обстріли РФ знеструмлені споживачі у чотирьох областях, серед них і Миколаївська

По Україні через бойові дії та з технічних причин без світла залишились 495 населених пунктів.

Про це повідомляє «Укренерго».

Зокрема, через бойові дії зафіксовані знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській областях.

З технічних причин без світла залишились споживачі у Сумській, Запорізькій і Київській областях.

Нагадаємо, 15 жовтня  росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. 

Також стало відомо, що кількість поранених у Миколаєві внаслідок нічного обстрілу РФ зросла до 23.

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