Налагодження партнерських відносин, нагадування про полонених та військові потреби: мер Миколаєва про результати відрядження до США

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич з робочим візитом у США. Фото: Миколаївської міської ради

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич нещодавно повернувся з робочого відрядження до США та в ефірі телеканалу «МАРТ» поділився результатами поїздки. За його словами, цей візит можна поділити на три частини.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

На зустрічі в штаті Огайо, в місті Колумбус, було представлено три українських міста — Миколаїв, Львів та Енергодар.

«Звісно, у кожного міста свої проблеми, тож я розповів про наші. Зауважу, що в українських міст немає побратимства з американськими містами. Зараз це державна політика — мати такі побратимства. А мер міста Коламбус є головою асоціації американських міст. Тому ми проговорили і підготували документи після нашої зустрічі про те, яка спеціалізація нашого міста, яких партнерів ми хочемо і як бачимо наступну співпрацю», — розповів Олександр Сєнкевич.

Друга частина поїздки була до міста Вашингтон, де паралельно проходило два заходи. Перший був організований державною організацією CSIS, в якому мер Миколаєва брав участь разом з міськими головами Вінниці, Маріуполя та інших міст України.

«Ми зустрічались з представниками Американського банку, а також Світового банку і спілкувалися про можливості співпраці наших міст з потенційними донорами та інвесторами, захищали свої проєкти», — розповів міський голова.

Крім того проходив візит мерів міст України до Вашингтону та Нью-Йорку.

«Там ми проводили зустрічі з різними бізнесами та презентували нашу інвестиційну привабливість. Я презентував наше місто, нашу область і говорили про побудову побратимських стосунків», — повідомив Олександр Сєнкевич.

Українська делегація відвідала офіс USAID, поспілкувалась з адміністраторкою цієї організації та домовились про її візит до Миколаєва.

«Ми мали зустріч в Капітолії з конгресменами, де виконували роль послів локального рівня і доповідали про ситуацію, яка відбувається в наших містах, про те, як Росія тероризує українців. Як вони, коли говорять, що захищають християнські цінності, бомблять церкви разом з прихожанами. І наголошували, що питання війни — це питання загальноукраїнське, ми всі підтримуємо запит на надання зброї, яка захищатиме наших жителів, ППО та літаків, які допомагатимуть нам просуватися вперед. Пояснювали, що найголовніше, що в нас є, — це люди, військові, які жертвують своїм життям та захищають нас, тож маємо їм допомогти та підтримати всім необхідним», — наголошує міський голова Миколаєва.

В цей же час у Вашингтоні був Президент України Володимир Зеленський, тож потім ці ж конгресмени мали зустріч з ним.

«Фактично зараз іде таке співставлення даних, які надає Офіс Президента, Кабмін з інформацією від місцевих органів самоврядування. Я пояснив, що, хоч і не є представником президентської партії, всі питання, як він піднімає, є актуальними і на місцях, і серед мерів, і серед місцевих громад. Так, відновлення важливе, ми його плануємо, але наразі пріоритет номер один — це збереження життів військовослужбовців. Для цього їм потрібні захист, ППО, літаки і так далі», — говорить Олександр Сєнкевич.

Також, зазначив він, підіймали важливу тему військовополонених.

«Тому що ця тема опрацьовується спецслужбами на рівні Президента. Але про це мають знати більше за кордоном, вони повинні включатися в процес обміну полоненими», — вважає мер Миколаєва.

Ще одна зустріч була в Нью-Йорку з політичними елітами та представниками бізнесу.

Раніше повідомлялося, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», яка відбулася 25 вересня у Вашингтоні.