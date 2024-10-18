На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на швидку

Пошкоджена швидка. Фото: Херсонська ОВА

Російські військ атакували автомобіль швидкої допомоги у Станіславі на Херсонщині.

Про це повідомила обласна військова адміністрація 18 жовтня.

Вибухівку скинули з безпілотного літального апарату автомобіль швидкої.

«Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. На щастя, медпрацівники не постраждали», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська за добу, 17 жовтня, поранили трьох мирних жителів Херсонщини. Протягом минулої доби через російську агресію були поранені троє людей. Російські війська 17 жовтня обстріляли Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам’янка, Нововоронцовка, Новорайськ та місто Херсон.