Обмін з РФ: з полону повернулися 34 військовослужбовці «Азову»

Повернення з полону. Фото: Telegram-канал президента Володимира Зеленського

Під час обміну військовополоненими з Росією, який відбувся 18 жовтня, до України повернулись ще 34 військовослужбовці «Азову».

Про це повідомив командир бригади «Азов» Денис Прокопенко.

Україна 18 жовтня провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових. З них 34 військовослужбовці «Азову».

«Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року», — написав він.

Денис Прокопенко привітав їх на рідній землі та подякував за стійкість та вірність Батьківщині.

«Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами», — додав він.

Також він додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців «Азову».

«Наше спільне завдання — повернути кожного», — вважає Денис Прокопенко.

Нагадаємо, що з полону повернувся український правозахисник, співзасновник «Громадського радіо» та «Центру прав людини ZMINA» Максим Буткевич.

Також нагадаємо, що 13 вересня Україна зустріла 49 своїх громадян, які повернулися додому після перебування в полоні. Серед звільнених є військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.