З російського полону додому повернули ще 28 миколаївських морпіхів
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- Альона Коханчук
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12:00, 19 жовтня, 2024
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Під час обміну полоненими додому повернулися 28 миколаївських морських піхотинців.
Про це повідомили у пресслужбі 36 ОБрМП.
Нагадаємо, що загалом в Україну повернули 95 захисників.
Серед них — 21 морпіх з 36-ї окремої бригади морської піхоти, 3 морпіхи з 1-го окремого батальйону морської піхоти та 4 — з 501-го окремого батальйон морської піхоти. Батальйони входить до 36-ї ОБрМП.
«Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусиль для повернення наших побратимів з російського полону! Радіємо разом з родинами та близькими наших воїнів. Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх. Помстимося», — додали там.
У липні цього року повідомлялося, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
14 вересня у результаті обміну Україні вдалося повернути з російського полону 20 морпіхів з миколаївської 36 бригади.
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