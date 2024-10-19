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З російського полону додому повернули ще 28 миколаївських морпіхів

Під час обміну полоненими додому повернулися 28 миколаївських морських піхотинців. Фото: Офіс Президента УкраїниПід час обміну полоненими додому повернулися 28 миколаївських морських піхотинців. Фото: Офіс Президента України

Під час обміну полоненими додому повернулися 28 миколаївських морських піхотинців.

Про це повідомили у пресслужбі 36 ОБрМП.

Нагадаємо, що загалом в Україну повернули 95 захисників.

Серед них — 21 морпіх з 36-ї окремої бригади морської піхоти, 3 морпіхи з 1-го окремого батальйону морської піхоти  та 4 — з 501-го окремого батальйон морської піхоти. Батальйони входить до 36-ї ОБрМП.

«Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусиль для повернення наших побратимів з російського полону! Радіємо разом з родинами та близькими наших воїнів. Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх. Помстимося», — додали там.

У липні цього року повідомлялося, що  у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

14 вересня у результаті обміну Україні вдалося повернути з російського полону 20 морпіхів з миколаївської 36 бригади.

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