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В Миколаєві суд відправив під варту так званого заступника голови окупаційної адміністрації Херсона

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерелЗнак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

В Миколаєві Центральний районний суд Миколаєва відправив під варту херсонця, підозрюваного в колабораціонізмі.

Як повідомили в Центральному районному суді, підозрюваний під час окупації міста  погодився працювати заступником голови окупаційної «військово-цивільної адміністрації Херсону».

Зазначається, що 60-річний підозрюваний на посаді переоформлював та готував нормативні акти за законодавством Росії.

«З метою маскування своїх дій, пов’язаних з роботою на посаді, підозрюваний використовував псевдонім», — йдеться у повідомленні.

Херсонця підозрюють у колабораційній діяльності, кримінальне провадження відкрито за частиною 5 статті 111-1 КК України.

У суді чоловік частково визнав свою провину, пояснив, що не працював на окупаційну адміністрацію, а виключно консультував по роботі з документами. Просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Суддя відправив підозрюваного під варту без застави.

Нагадаємо, що В Івано-Франківську заочно засудили підприємицю до 12 років ув’язнення, яка розміщувала російських військових у виноробні «Князя Трубецького» на Херсонщині.

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