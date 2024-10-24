Жителя Одещини затримали за продаж гранат: йому загрожує до семи років ув’язнення

Мешканець Ізмаїла, що на Одещині, привіз до Болграда гранати, щоб продати їх. Правоохоронці його затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, раніше судимий за розбій 22-річний чоловік підшукував покупця для двох гранат. Правоохоронці задокументували, як він, знайшовши «клієнта», перевіз бойові припаси на попутному транспорті до Болграда, де продав їх за 4 тисячі гривень.

За даними правоохоронців, чоловіка затримали «на гарячому». Вибухотехніки вилучили небезпечні предмети, а слідчі направили їх на експертизу. За попереднім висновком вибухотехніків, це осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. У чоловіка також вилучили гроші, які він отримав за продаж.

Він зізнався, що боєприпаси придбав у невстановленої наразі особи та зберігав їх вдома з метою продажу.

У Болграді затримали чоловіка з гранатами, фото: Нацполіція Одеської області

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме носіння, зберіганні, придбанні та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тисячі 240 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють постачальника гранат.

Поліцейські наголошують, що людина, яка добровільно здала правоохоронцям незаконну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на деокупованих територіях України детонація боєприпасів забрала життя 311 людей. Загалом 1052 людини підірвалися на вибухонебезпечних предметах, із них 741 — отримали поранення.