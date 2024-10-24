До 15 років тюрми засудили мешканця Херсонщини, який працював на РФ в окупаційному експертно-криміналістичному центрі

Місцевого жителя визнали винним у зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, суду призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, а також займатися правоохоронною діяльністю та діяльністю, повʼязаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

За даними правоохоронців, чоловік під час тимчасової окупації Херсона пішов працювати до незаконно створеного окупаційною владою правоохоронного органу — «Експертно-криміналістичний центр ГУ МВС Херсонської області».

На псевдопосаді «експерта» він виконував функції щодо проведення компʼютерних і радіотехнічних експертних досліджень, за результатами яких готував відповідні висновки для незаконного органу.

Місцевого жителя визнали винним у зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, фото: Херсонська обласна прокуратура

Раніше, мешканця Миколаївщини, який під час окупації Снігурівки погодився працювати на Росію, засудили до 15 років за ґратами за колабораційну діяльність.