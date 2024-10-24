До 15 років тюрми засудили мешканця Херсонщини, який працював на РФ в окупаційному експертно-криміналістичному центрі
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- Марія Хаміцевич
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14:37, 24 жовтня, 2024
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Місцевого жителя визнали винним у зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, суду призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, а також займатися правоохоронною діяльністю та діяльністю, повʼязаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.
За даними правоохоронців, чоловік під час тимчасової окупації Херсона пішов працювати до незаконно створеного окупаційною владою правоохоронного органу — «Експертно-криміналістичний центр ГУ МВС Херсонської області».
На псевдопосаді «експерта» він виконував функції щодо проведення компʼютерних і радіотехнічних експертних досліджень, за результатами яких готував відповідні висновки для незаконного органу.
Раніше, мешканця Миколаївщини, який під час окупації Снігурівки погодився працювати на Росію, засудили до 15 років за ґратами за колабораційну діяльність.
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