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За домашнє насильство жителя Миколаївщини засудили до 3 років тюрми

Домашнє насильство у сімʼї, ілюстративне фотоДомашнє насильство у сімʼї, ілюстративне фото

Жителя Первомайського району, що на Миколаївщині, засудили до трьох років тюрми за насильство щодо своєї співмешканки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Слід зазначити, що спочатку 58-річному чоловіку призначили умовний термін, але згодом було доведено, що рішення суду про звільнення його від відбування покарання незаконне.

Згодом стало відомо, що чоловік раніше вже сім разів притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, у тому числі й повʼязані з домашнім насильством, за які сидів у вʼязниці.

За словами правоохоронців, чоловік також не покаявся щодо своїй поведінки, оскільки він зазначив, що ніяких сварок чи домашнього насилля з його боку не відбувалось.

Зазначається, що апеляційний суд ухвалив новий вирок, призначивши покарання за частиною 1 статті 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та статті 126-1 КК України (домашнє насильство) у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області зафіксували збільшення звернень про домашнє насильство, особливо серед родин, де батьки повернулися з війни.

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Також Міністерство охорони здоровʼя розповіло, як розпізнати та уникнути психологічне насилля. За словами міністерства, поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, «породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя» — тоді це є проявом насильства.

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