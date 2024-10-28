Призначення субсидії на оренду житла для переселенців розпочнеться із середини січня

Призначення субсидій на оренду житла для ВПО. Фото з відкритих джерел

Для внутрішньо переміщених осіб призначення субсидії на оренду житла розпочнеться з середини січня 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Міністерство заявляє, що ця субсидія надасть ВПО фінансову допомогу для оплати оренди житла, якщо вони витрачають на це понад 30% свого сукупного доходу. Родини з доходами меншими за два прожиткових мінімуми на особу (5840 гривень) отримають більший відсоток компенсації вартості оренди.

Субсидію на оренду житла, так само як і житлово-комунальні субсидії, буде призначати Пенсійний фонд України. ВПО зможуть отримувати субсидію на оренду житла одночасно з субсидією на комунальні послуги.

Призначення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться з середини січня 2025 року. Родини, що потребують підтримки в оренді житла, зможуть звертатися по призначення субсидії на оренду, починаючи з цієї дати. Міністерство додатково інформуватиме громадян про початок прийому заяв на цю підтримку.

Розмір субсидії на оренду буде розраховуватись індивідуально для кожної сім'ї, з урахуванням рівня доходів, кількості членів сім'ї та вартості оренди житла. Вартість оренди враховуватиметься залежно від регіону та населеного пункту, з використанням коефіцієнтів, затверджених постановою.

Нагадаємо, що на першому етапі субсидія на оренду житла буде впроваджуватись у 9 пілотних регіонах - тих, до яких перемістилась найбільша частина внутрішньо переміщених осіб. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, та Донецька області (крім окремих територій регіонів, що включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ.

Також нагадаємо, що у Південноукраїнську почали встановлювати перші модульні будинки для переселенців.

Як повідомлялось, у період з січня по травень 1953 людини, що проживають у Первомайському районі, Миколаївської області, мали статус безробітного.