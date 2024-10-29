У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»
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- Юлія Бойченко
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11:13, 29 жовтня, 2024
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У компанії «Нібулон» розповіли про чорних саперів, які перекидають вибухонебезпечні предмети з замінованих полів на вже розміновані землі Миколаївської області. Через це виникають складнощі з розмінування територій.
Про це йдеться у статті «МикВісті» «Ми не чекали поки це зроблять за нас»: як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині».
Чорні сапери «розміновують» поля без ліцензії, пояснив в інтерв'ю виданню директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак. Вони не співпрацюють з органами влади і не мають практичного досвіду знешкодження та перевезення вибухонебезпечних предметів, уточнив він.
— Ми спостерігаємо, що деякі чорні сапери підкидають ВНП, з якими вони не мають практичного досвіду роботи на земельні ділянки інших операторів протимінної діяльності. Це можуть бути фермери, несертифіковані оператори, які не можуть співпрацювати в правовому полі з ДСНС та іншими операторами. Тобто це фактично фізичні особи, які на свій страх і ризик здійснюють, так би мовити, протимінну діяльність.
Є випадки, коли фермер наймає фізичних осіб без досвіду, але які декларують досвід. Тобто у них ніхто не перевіряв цей досвід, вони не сертифіковані як оператори протимінної діяльності. І вони там вже здійснюють певні види діяльності, – розповів Михайло Різак.
Водночас «великою складністю» у компанії називають випадки повторного засмічення полів ворожими дронами, які досі продовжують літати над Україною.
— Випадків з ударними дронами у нас не було, але були випадки з розвідувальними. Тобто розвідувальні безпілотники падали на наші земельні ділянки, – уточнив Михайло Різак.
Як триває розмінування Миколаївщини?
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Також повідомлялося, що до кінця 2024 року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть японського виробництва.
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