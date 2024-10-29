У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Процес розмінування полів у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

У компанії «Нібулон» розповіли про чорних саперів, які перекидають вибухонебезпечні предмети з замінованих полів на вже розміновані землі Миколаївської області. Через це виникають складнощі з розмінування територій.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Ми не чекали поки це зроблять за нас»: як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині».

Чорні сапери «розміновують» поля без ліцензії, пояснив в інтерв'ю виданню директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак. Вони не співпрацюють з органами влади і не мають практичного досвіду знешкодження та перевезення вибухонебезпечних предметів, уточнив він.

— Ми спостерігаємо, що деякі чорні сапери підкидають ВНП, з якими вони не мають практичного досвіду роботи на земельні ділянки інших операторів протимінної діяльності. Це можуть бути фермери, несертифіковані оператори, які не можуть співпрацювати в правовому полі з ДСНС та іншими операторами. Тобто це фактично фізичні особи, які на свій страх і ризик здійснюють, так би мовити, протимінну діяльність. Є випадки, коли фермер наймає фізичних осіб без досвіду, але які декларують досвід. Тобто у них ніхто не перевіряв цей досвід, вони не сертифіковані як оператори протимінної діяльності. І вони там вже здійснюють певні види діяльності, – розповів Михайло Різак.

Водночас «великою складністю» у компанії називають випадки повторного засмічення полів ворожими дронами, які досі продовжують літати над Україною.