Вища рада правосуддя звільнила суддю з Херсону, який не працював з початку війни

Вища рада правосуддя звільнила суддю з Херсону. Ілюстраційне фото з відкрритих джерел

Суддю Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова звільнили з посади через те, що він більше року не з’являвся в Одесі на новому місці роботи.

Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя, повідомляє «Закон і бізнес».

Вказується, що починаючи з лютого 2022 року суддя з Херсону Кирило Соловйов жодного судового рішення не ухвалив і не розглядав справи.

Крім того, під час війни його відрядили працювати у Господарському суді Одеської області. Спочатку Кирило Соловйов повідомляв, що не може приїхати через окупацію Херсону. Але і після звільнення міста у листопаді 2022 року до Одеси він не приїхав. Також суддя не повідомив де знаходиться.

Тому Вища рада правосуддя одноголосно проголосувала про звільнення судді.

Нагадаємо, що 17 жовтня Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм.