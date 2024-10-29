У Миколаєві планують знести пошкоджений гуртожиток університету Сухомлинського

Пошкоджена будівля гуртожитку. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві до переліку будівель, які були пошкоджені під час обстрілу росіян та потребують знесенню планують додати гуртожиток університету імені Василя Сухомлинського.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради та винесений на розгляд виконкому.

Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

До переліку на знесення увійшла адміністративна будівля національного університету імені Василя Сухомлинського по вулиці Благовісного Вадима (Нікольська). Мова йде про частковий демонтаж конструкції на аварійно небезпечних ділянках частини будівлі між осями.

Зазначимо, що демонтаж вже розпочато. 11 вересня цього рокоу до Миколаєва з робочим візитом завітала директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Разом з представниками міської влади вона оглянула роботи з розбору завалів зруйнованого корпусу.

Нагадаємо, що у липні 2022 року по території університету росіяни поцілили п’ятьма ракетами. Тоді були пошкоджені будівлі навчальних корпусів. Також університет постраждав від обстрілів 5 вересня 2022 року та 1 листопада 2022 року.

Пошкоджена будівля Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Архівне фото Пошкоджена будівля Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Архівне фото Пошкоджена будівля Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Архівне фото

Під знесення має піти і пошкоджений гуртожиток №1 національного університету імені Василя Сухомлинського по вулиці Благовісного Вадима (Нікольська).

Замовником демонтажу об’єкта буде департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що російська ракета прилетіла у будівлю гуртожитку 2 серпня 2022 року. Будівля була суттєво пошкоджена. Також внаслідок вибуху постраждали розташовані поряд будинки.

Пошкоджена будівля гуртожитку. Архівне фото "МикВісті" Пошкоджена будівля гуртожитку. Архівне фото "МикВісті" Пошкоджена будівля гуртожитку. Архівне фото "МикВісті"

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста — Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.

Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни.

Однак університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який і був зруйнований обстрілом РФ.

Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.

А у вересні 2024 року до Миколаєва з робочим візитом прибула директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Разом з представниками міської влади вона оглянула роботи з розбору завалів зруйнованого корпусу педагогічного університету.

Також у вересні 2024 року стало відомо, що у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського планують зробити бомбосховище. Наразі виш замовив відповідний проєкт.