На Миколаївщині цього року за співпрацю з росіянами засудили 15 людей
-
- Альона Коханчук
-
•
-
15:12, 31 жовтня, 2024
-
На Миколаївщині з початку року 15 людей засудили за співпрацю з росіянами.
Про це повідомив під час засідання сесії Миколаївсьокої обласної ради повідомив перший виконуючий обов'язки керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксували 2639 кримінальних правопорушень за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). У 2024 році правоохоронці повідомили про підозру 5 людям, до суду направили 3 обвинувальні акти.
Також він зазначив, що цього року до суду направили 29 обвинувальних актів щодо 30 осіб за злочини проти національної безпеки. Судами ухвалено 15 обвинувальних вироків.
«Зокрема до 6 років в’язниці з конфіскацією майна та забороною обіймати посаду засуджено чоловіка за частиною 5, статті 111-1. Він під час окупації Снігурівки добровільно зайняв посаду начальника відділу діловодства в «Військово-цивільній адміністрації», — додав Денис Фальченко.
Нагадаємо, раніше суд визнав винну 48-річну Ольгу Захарову з міста Снігурівка Миколаївської області, яка під час окупації добровільно перейшла на бік російської влади і стала заступницею директора незаконно створеної місцевої школи.
Також нагадаємо, що у Херсоні до 15 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створеному правоохоронному органі.
Останні новини про: Війна в Україні