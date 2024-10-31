На Миколаївщині цього року за співпрацю з росіянами засудили 15 людей

На Миколаївщині з початку року 15 людей засудили за співпрацю з росіянами. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині з початку року 15 людей засудили за співпрацю з росіянами.

Про це повідомив під час засідання сесії Миколаївсьокої обласної ради повідомив перший виконуючий обов'язки керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксували 2639 кримінальних правопорушень за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). У 2024 році правоохоронці повідомили про підозру 5 людям, до суду направили 3 обвинувальні акти.

Діаграма Миколаївської обласної прокуратури

Також він зазначив, що цього року до суду направили 29 обвинувальних актів щодо 30 осіб за злочини проти національної безпеки. Судами ухвалено 15 обвинувальних вироків.

«Зокрема до 6 років в’язниці з конфіскацією майна та забороною обіймати посаду засуджено чоловіка за частиною 5, статті 111-1. Він під час окупації Снігурівки добровільно зайняв посаду начальника відділу діловодства в «Військово-цивільній адміністрації», — додав Денис Фальченко.

Діаграми Миколаївської обласної прокуратури

Нагадаємо, раніше суд визнав винну 48-річну Ольгу Захарову з міста Снігурівка Миколаївської області, яка під час окупації добровільно перейшла на бік російської влади і стала заступницею директора незаконно створеної місцевої школи.

Також нагадаємо, що у Херсоні до 15 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створеному правоохоронному органі.