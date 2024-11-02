На Херсонщині змінили правила продажу алкоголю

Рада оборони Херсонщини. Фото: Олександр Прокудін

Відтепер на Херсонщині у магазинах, ресторанах та інших закладах оптова й роздрібна торгівля алкоголем не дозволена з 15:00 до 10:00 ранку, а в деяких районах продаж взагалі заборонений.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами таке рішення одноголосно підтримали під час Ради оборони регіону.

Крім того, в 48 населених пунктах та в мікрорайоні Корабел Херсона, які перебувають під постійним обстрілом, продаж алкоголю заборонений цілодобово.

«Тож дане рішення має допомогти поліпшити правопорядок в регіоні», — впевнений Прокудін.

Голова Херсонської ОВА надав перелік громад, де заборона на продаж алкоголю діятиме постійно: Веселе, Козацьке, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Першотравневе, Шляхове, Томарине, Червоний Маяк, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Милове, Саблуківка, Качкарівка, Дудчани, Новокаїри, Республіканець, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Новоолександрівка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Білозерка, Кізомис, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Янтарне, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Антонівка, Садове, Комишани, Зимівник, Приозерне та мікрорайон Корабел.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині змінили тривалість комендантської години.

Крім того, «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині у трьох громадах скоротили комендантську годину.

Нагадаємо, що у січні — вересні 2024 року платники акцизного податку Миколаївської області перерахували до місцевих скарбниць 124,6 мільйона гривень з продажу алкоголю.

Як повідомлялось, що Верховна Рада України розглядає можливість зменшити податки для пристроїв для нагрівання тютюну — айкосів. Зокрема, у парламенті обговорюють, щоб акциз для айкосів був на 20% нижчим, ніж для звичайних сигарет.

Слід зазначити, що 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.

Раніше повідомлялось, що на території Миколаївської області до припинення чи скасування воєнного стану заборонили продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво і слабоалкогольні напої, під час комендантської години.