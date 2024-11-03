Біля залізничної станції на Одещині затримали чоловіка з двома автоматами

В Одеському районі затримали чоловіка з автоматами, фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 26-річного жителя Одеського району, який розгулював селом з двома автоматами, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За словами правоохоронців, вони ввечері біля залізничної станції зупинили молодого чоловіка, який ніс два автомати Калашникова, замотавши їх у ковдру. Де взяв зброю хлопець пояснювати відмовився.

Зазначається, що він вже має кілька судимостей за шахрайство та крадіжки, остання з яких не погашена. Цього разу йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці виявили бойові гранати та набої у жителя Бериславського району на Херсонщині. 50-річний місцевий житель намагався перевезти зброю через блокпост у багажнику власного авто.