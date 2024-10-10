На Херсонщині поліцейські вилучили гранати та набої у місцевого жителя

Поліцейські вилучили гранати та набої, Фото: Нацполіція Херсонської області Поліцейські вилучили гранати та набої, Фото: Нацполіція Херсонської області

Правоохоронці виявили бойові гранати та набої у жителя Бериславського району на Херсонщині. 50-річний місцевий житель намагався перевезти зброю через блокпост у багажнику власного авто.

Про це повідомили у Національній поліції Херсонської області.

Поліцейські з’ясували, що чоловік перевозив п'ять гранат «РГ-42», а також 120 набоїв до автоматичної зброї. На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу. Усі небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу для подальшого дослідження.

За словами чоловіка, боєприпаси він знайшов на залишених позиціях військових і мав намір передати їх бійцям ЗСУ. У відомстві повідомили, що наразі ця інформація перевіряється правоохоронними органами.

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