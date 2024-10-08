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Дистанційне мінування: поліція просить херсонців бути пильними

Протипіхотні міни на вулицях Херсону, Фото: патрульна поліція Херсонської областіПротипіхотні міни на вулицях Херсону, Фото: патрульна поліція Херсонської області
Протипіхотні міни на вулицях Херсону, Фото: патрульна поліція Херсонської областіПротипіхотні міни на вулицях Херсону, Фото: патрульна поліція Херсонської області

Російські війська за допомогою дронів дистанційно мінують вулиці Херсону. 

Про це інформує патрульна поліція Херсонської області.

У відомстві просять громадян бути пильними особливо в Дніпровському районі. Тут дистанційно мінують вулиці протипіхотними мінами ПФМ-1, так званими «пелюстками».

Мешканцям потрібно бути обачними під час руху такими вулицями:

  • Селище Антонівка;

  • Вулиця Перекопська;

  • Шосе В'ячеслава Чорновола;

  • Провулки 1-й Придніпровський та 2-й Придніпровський;

  • Вулиця Залаегерсег;

  • Вулиця Університетська;

  • Вулиця Офіцерська (Шмідта);

  • Вулиця Тягинська (Дем'яна Бєдного);

  • Вулиця Героїв Крут.

Поліція закликає повідомляти про виявлені вибухонебезпечні чи підозрілі предмети за телефоном: 101 або 102.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у зв’язку з підвищенням випадків дистанційного мінування на правобережжі Херсонщини скасували автобусний маршрут з села Широка Балка до Миколаєва.

 

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