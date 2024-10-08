Дистанційне мінування: поліція просить херсонців бути пильними
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:06, 08 жовтня, 2024
-
Російські війська за допомогою дронів дистанційно мінують вулиці Херсону.
Про це інформує патрульна поліція Херсонської області.
У відомстві просять громадян бути пильними особливо в Дніпровському районі. Тут дистанційно мінують вулиці протипіхотними мінами ПФМ-1, так званими «пелюстками».
Мешканцям потрібно бути обачними під час руху такими вулицями:
-
Селище Антонівка;
-
Вулиця Перекопська;
-
Шосе В'ячеслава Чорновола;
-
Провулки 1-й Придніпровський та 2-й Придніпровський;
-
Вулиця Залаегерсег;
-
Вулиця Університетська;
-
Вулиця Офіцерська (Шмідта);
-
Вулиця Тягинська (Дем'яна Бєдного);
-
Вулиця Героїв Крут.
Поліція закликає повідомляти про виявлені вибухонебезпечні чи підозрілі предмети за телефоном: 101 або 102.
Раніше «МикВісті» повідомляли, що у зв’язку з підвищенням випадків дистанційного мінування на правобережжі Херсонщини скасували автобусний маршрут з села Широка Балка до Миколаєва.
Останні новини про: Херсон