В Одеській області зросла захворюваність на грип та COVID-19, Фото: МОЗ

За останній тиждень захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 по Одеській області зросла на 5,8%.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб.

За їхніми даними, захворюванність серед дітей зросла на 8,5%, а серед дорослих спостерігається зниження на 3,1%.

Станом на 27 жовтня в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 8069 людей, із них 6345 діти. До лікарень Одеської області госпіталізували 186 пацієнтів, серед яких медичної допомоги у медзакладі потребували 155 дітей.

З COVID-19 до лікарні потрапили шестеро людей. Загалом по області з 21 до 27 жовтня зареєстровано 78 випадків захворювання на COVID-19. Найбільше — в Одеському районі.

Зазначається, що під час епідсезону 2024/25 з 30 вересня до 27 жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 30486 людей (1,3% від населення області). Це практично на рівні аналогічного періоду минулого року (30617), зазаначили медики. Наразі летальних випадків внаслідок ускладнень грипу та COVID-19 не зареєстровано.

Нагадаємо, що в Миколаївській області за останній тиждень рівень захворюваності на грип, ГРВІ, включаючи COVID-19, знаходиться в межах сезонних показників і не перевищує епідемічний поріг.