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Я їду до школи: Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус для дітей з інклюзивних класів

Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.

Вознесенська гімназія №7 отримала новий мікроавтобус для перевезення дітей з інклюзивних класів. 

Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради.

Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.
Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.
Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.Вознесенська гімназія отримала мікроавтобус. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.

Мікроавтобус надали в рамках співпраці з німецькими партнерами із земель Нижня Саксонія та Миколаївської ОВА.

«Цей мікроавтобус — ще один крок до забезпечення рівних умов для навчання всіх дітей. Дякуємо нашим партнерам за допомогу та підтримку інклюзивної освіти в нашій громаді», — зазначив Вознесенський міський голова Євгеній Величко.

Раніше повідомлялось, що школи Миколаївщини отримають 10 мікроавтобусів Volkswagen для перевезення дітей з особливими потребами, які передали німецькі партнери.

Нагадаємо, що у Миколаївській області в рамках державної програми «Шкільний автобус» придбали 25 нових автобусів.

До цього у серпні чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.

Протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.

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