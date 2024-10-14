Миколаївщина отримала 10 мікроавтобусів від Німеччини для дітей з особливими потребами у школах

Миколаївщина отримала 10 мікроавтобусів від Німеччини. Фото: Миколаївська ОВА

Школи Миколаїщини отримають 10 мікроавтобусів Volkswagen для перевезення дітей з особливими потребами, які передали німецькі партнери.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Автобуси отримані від землі Нижня Саксонія. З них чотири отримають школи Миколаєва.

По одній автівці передадуть: Новоодеській, Баштанській, Новобузькій, Вознесенській, Південноукраїнській, Первомайській громадам.

Миколаївщина отримала 10 мікроавтобусів від Німеччини. Фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської ОВА подякував за надану допомогу премʼєр-міністру землі Нижня Саксонія Штефану Вайлю, представникам Volkswagen AG, керівниками Мальтійського Ордену та Промислово-комерційній палаті Ганноверу.

«Я закликаю батьків пильнувати, щоб на цих автобусах їздили саме діти, а не директори шкіл», — жартома зауважив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у Миколаївській області в рамках державної програми «Шкільний автобус» придбали 25 нових автобусів.

До цього у серпні чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.

Протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.