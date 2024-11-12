Збитки довкіллю після подвійного ракетного удару по Миколаєву склали ₴106 млн

Удар по Миколаєву 21 березня, фото «МикВісті»

Ракетний удар по Миколаївщині 10 жовтня зруйновав виробничі приміщення і споруди підприємства. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 106 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через удар засмічено 4 тисячі квадратних метрів території.

«Сума збитків — майже 106 мільйонів гривень. Інформацію про подію та розраховані суми передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України, щоб врахувати в єдиному реєстрі збитків, завданих довкіллю через збройну агресію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 жовтня російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою. Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги.

Згодом повідомили, що унаслідок ракетного удару по Миколаєву, завданого двома балістичними ракетами, пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні будинки. Дві жінки отримали легкі поранення, їм було надано амбулаторну допомогу.