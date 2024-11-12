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Жертва шахраїв: «лайки» у соцмережах обійшлись миколаївцю у ₴38 тис.

«Лайки» у соцмережах обійшлись Миколаївцю у ₴38 тисяч«Лайки» у соцмережах обійшлись Миколаївцю у ₴38 тисяч

Житель Миколаєва став жертвою шахраїв в інтернеті, яким перерахував 38 тисяч гривень. 

Чоловікові надійшла пропозиція заробляти гроші за «лайки» на відео, які розміщені в одній з соціальних мереж, інформує ГУНП Миколаївської області.

Спочатку «заробіток» дійсно приносив певні кошти, однак згодом шахраї запропонували новий етап співпраці — переказати їм певну суму, яку нібито було потрібно для збільшення відсотків від прибутку.

В результаті чоловік перерахував понад 38 тисяч гривень, після чого зв'язок із шахраями було втрачено, а обіцяний прибуток так і не надійшов.

Загалом впродовж тижня від жителі Миколаєва не раз стали жертвами шахраїв та втратили від 5 до 94 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що в Березівській громаді на Одещині 28-річну працівницю одного з відділень банку підозрюють у привласненні майже 330 тисяч гривень з депозитних рахунків клієнтів та підробленні офіційних документів.

Також на Херсонщині шахраї ошукали громадян на суму понад 54 тисячі гривень. 

Загалом в Миколаївській області протягом 8 місяців 2024 року правоохоронці зареєстрували 1957 шахрайств, це на 16% менше ніж за аналогічний період 2023 року (2326 правопорушень).

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