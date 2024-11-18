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Розмінування Миколаївщини: піротехніки знищили майже 27 тисяч боєприпасів

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченківській громаді Миколаївщини, Фото: «МикВісті»Розмінування Миколаївщини, Фото: «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення, станом на 18 листопада, піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 875 боєприпасів на території Миколаївської області.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Загалом за допомогою ручного, механізованого та кінологічного розмінування вже обстежено 9 тисяч 919 гектарів від вибухонебезпечних предметів.

Також зазначається, що для розмінування Миколаївської області залучено 12 тисяч 143 піротехніка.

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Як триває розмінування Миколаївщини? 

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі. 

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

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