У Миколаєві лікарня отримала від UNICEF чотири холодильники для зберігання ліків під час відключень
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- Альона Коханчук
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16:27, 18 листопада, 2024
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Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Миколаєва отримав чотири медичні енергозберігаючі холодильники.
Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаєва.
Зазначається, що холодильники використовуватимуться для зберігання медичних імунобіологічних препаратів, в тому числі вакцини проти COVID-19. В разі відключення електроенергії обладнання забезпечить дотримання «холодового ланцюга» на період від 57 до 113 годин.
Обладнання лікарня отримала завдяки гуманітарній допомозі від UNICEF.
Раніше повідомлялося, що Вознесенська багатопрофільна лікарня Миколаївської області отримала сучасний ангіограф для діагностики та лікування судинних захворювань.
Також нагадаємо, що у Миколаєві лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії у вигляді медичного обладнання на суму 50 тисяч доларів.
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