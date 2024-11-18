У Миколаєві лікарня отримала від UNICEF чотири холодильники для зберігання ліків під час відключень

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Миколаєва отримав отримав обладнання. Фото: Управління пхорони здоров'я

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Миколаєва отримав чотири медичні енергозберігаючі холодильники.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаєва.

Зазначається, що холодильники використовуватимуться для зберігання медичних імунобіологічних препаратів, в тому числі вакцини проти COVID-19. В разі відключення електроенергії обладнання забезпечить дотримання «холодового ланцюга» на період від 57 до 113 годин.

Обладнання лікарня отримала завдяки гуманітарній допомозі від UNICEF.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Миколаєва отримав отримав обладнання. Фото: Управління пхорони здоров'я

Раніше повідомлялося, що Вознесенська багатопрофільна лікарня Миколаївської області отримала сучасний ангіограф для діагностики та лікування судинних захворювань.

Також нагадаємо, що у Миколаєві лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії у вигляді медичного обладнання на суму 50 тисяч доларів.