У Коблівській громаді прозвітували, що отримали від донорів ₴5,6 млн

Офіс відновлення та розвитку Коблівської громади. Фото: Коблівська громада

У Коблівській громаді відзвітували, що міжнародні донори допомогли реалізувати низку проєктів на суму понад 5,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у Коблівській громаді.

Зазначається, що за кошти міжнародних партнерів у громаді втілили у життя ряд проєктів, серед яких встановлення станцій доочистки води у селі Рибаківка та селі Анатолівка, а також облаштування паркової зони у селі Коблеве.

Станція доочистки води Фото: Коблівська громада

Крім того, вдалося створити та облаштувати простір соціальної адаптації, Центр життєстійкості та Офіс відновлення та розвитку Коблівської громади.

Також у громаді створили мобільну соціальну службу та придбали спеціальний вантажопасажирський мобільний пункт допомоги, а також придбали мобільний ЦНАП.

Мобільна соціальна служба. Фото: Коблівська громада

Вказується, що громаді допомагали: IOM Ukraine, ПРООН в Україні, Уряди Данії та Швеції.

Раніше повідомлялося, що в Коблівській громаді планують побудувати логістично-виробничий центр біля села Федорівка. Крім того, у планах громади було будівництво двох сонячних електростанцій та однієї вітроенергетичної електроустановки.

Раніше у Коблівській громаді створили перспективний план розвитку до 2027 року, де прописали можливості для відродження туристичної галузі у регіоні.

В Коблевому також заплановано розробку мобільного додатку «Курорти Коблеве» з доступом до інформації про послуги, локації та події у регіоні. Його планують запускати після завершення війни.

Про те, як під час війни живе Коблівська громада та які має плани на відновлення читайте у матеріалі «МикВісті».