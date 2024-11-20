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В Одесі зросла кількість загиблих через обстріл 18 листопада

Наслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада. Фото: Геннадій Труханов/TelegramНаслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

В лікарні Одеси помер чоловік, постраждалий унаслідок російської атаки по місту 18 листопада. Тому загальна кількість загиблих збільшилась до 11.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«На жаль кількість жертв атаки по Одесі 18 листопада зросла до 11. Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими» — зазначив він.

Нагадаємо, що 18 листопада російські війська ракетами атакували Одесу. Тоді повідомлялося, що ворог спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності

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