Мати-героїня з 11 дітьми попросила представника Омбудсмана на Миколаївщині вирішити проблему з житлом

Житлові умови родини з 11 дітьми. Фото: представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївській області.

На Миколаїщині родина Кіневих попросила Уповноваженого Верховної Ради з прав людини допомогти отримати житло. Сім’я виховує 11 дітей, один з синів зараз у російському полоні.

Про це повідомляють у представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївській області.

Зазначається, що Наталя Кінева, мати 11 дітей, дружина військовослужбовця та почесна «Мати-героїня», неодноразово зверталася до місцевої влади щодо поліпшення житлових умов. Родина має дві кімнати площею 39,2 квадратних метри, яких не вистачає на комфортне проживання.

Жінка неодноразово отримувала формальні відповіді від міської та обласної влади, що можливості поліпшення житлових умов відсутні.

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«Крім того, подекуди від окремих представників місцевої влади на адресу пані Наталі звучали фрази, що її родині і так достатньо приділяють уваги, адже дітей возять до дитячих таборів відпочинку та дарують подарунки до дня Матері», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що її чоловік, Анатолій, військовослужбовець ЗСУ з інвалідністю, потребує регулярного лікування і мінімальних умов для відпочинку та відновлення.

Крім того, син Даніл наразі перебуває у полоні. А інший син Сергій, 21 рік, учасник бойових дій, отримав поранення на строковій службі при виконанні бойового завдання.

Офіс Омбудсмана взяв на розгляд звернення Наталі Кіневої, щоб вивчити всі обставини справи.

Нагадаємо, що Миколаївщина на забезпечення житлом 29 родин ветеранів додатково отримає 61 мільйон гривень.

Крім того, у липні 2024 року Міністерство у справах ветеранів України виділило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла для майже 2500 ветеранів на суму 5,7 мільярда гривень.

У грудні 2023 року у Миколаєві вручили сертифікати на придбання житла захисникам і захисницям. Всього з початку року дії програми 199 захисників отримали кошти на придбання власного житла.