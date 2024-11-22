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У пологовому будинку Миколаєва встановили сонячну електростанцію

У миколаївському пологовому будинку №3 запрацювала сонячна електростанція. Фото з відкритих джерелУ миколаївському пологовому будинку №3 запрацювала сонячна електростанція. Фото з відкритих джерел

У миколаївському пологовому будинку №3 запрацювала сонячна електростанція для підвищення автономності акушерського відділення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я  України.

Зазначається, що у лікарні  функціонує акушерське та дитяче відділення з місцями реанімації та відділення патології вагітних, медзаклад здатний приймати до 4500 пологів на рік. Тому встановлена сонячна станція потужністю 60 кВ допоможе закладу працювати під час відключень світла.

«Відповідно до Закону України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи, медзаклади зможуть реалізовувати механізм активного споживача електроенергії. Зазвичай лікарні виробляють електроенергію для власних потреб. Тепер у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок може продаватися у мережу. За орієнтовними оцінками це дасть можливість лікарням зекономити близько 5-10 % коштів», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Миколаєві визначили переможців конкурсу кращого проєкту реконструкції пологового будинку №3 в перинатальний центр.

Нагадаємо, що сонячні панелі для автономної роботи в умовах можливих відключень електроенергії мали встановити у Миколаївській обласних дитячих лікарнях Баштанки, Березанки, Вознесенська, Миколаївській дитячій лікарні №2, а також ЦПМСД №4 і №6.

Також нагадаємо, що Офіс відновлення та розвитку Миколаєва отримав 100 тисяч євро на встановлення сонячних електростанцій у міській лікарні №1.

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