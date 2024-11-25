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Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова. Скриншот з відео-архіву «МикВісті»Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова. Скриншот з відео-архіву «МикВісті»

У Миколаєві планують повернути учнів морського ліцею до офлайн навчання вже з другого семестру 2025 року.

Питання повернення до офлайн-формату обговорювалося на засіданні міської комісії з питань освіти 25 листопада, пишуть «МикВісті».

Питання щодо строків повернення до офлайн-формату активно піднімалося батьками учнів, про що повідомив депутат Миколаївської міської ради Олександр Медведєв від партії «Опозиційна платформа — «За життя» (наразі діяльність цієї партії є забороненою — прим.).

— Батьки запитують, коли буде офлайн навчання, адже його обіцяли розпочати вже цього року, — сказав він.

Начальниця управління освіти міськради Ганна Личко повідомила, що ремонт укриття завершено, але для відкриття закладу залишилося встановити систему очищення води. 

— Ми однозначно хочемо відновити очний процес навчання. Ремонт у захисному укритті вже завершено. Тепер потрібно встановити систему очищення води, яку надала міжнародна організація. Як тільки вона буде встановлена, ми відновимо очне навчання. Без гарантованої якості питної води нам не надають дозвіл на це. Думаю, що в другому семестрі діти повернуться до навчання офлайн. Якщо це вдасться зробити раніше, то почнемо раніше. Але після зимових канікул — точно, — зазначила Ганна Личко.

 

Нагадаємо, що в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Як відомо, Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту у 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.

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