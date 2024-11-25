В ОВА збираються обстежити пошкоджену промисловість Херсонщини: для чого
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- Юлія Бойченко
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19:44, 25 листопада, 2024
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У Херсонській області планують обстежувати пошкоджене та знищене під час великої війни критично важливе промислове обладнання переробних галузей.
Про це свідчить розпорядження очільника Херсонської ОВА № 661, пишуть «МикВісті».
Для проведення обстежень в області створили комісію, до якої увійшло 10 людей – від посадовців районних управлінь поліції до заступників голови ОВА.
Для відновлення своєї роботи промислові підприємства отримуватимуть гуманітарну допомогу у вигляді спецобладнання. Завдання комісії – провести обстеження промисловості не пізніше, ніж через 5 робочих днів після надходження заяви на отримання обладнання.
Інформацію про рішення комісії заявник має отримати протягом 2 робочих днів після його ухвалення.
Обстеження мають проводити не менше половини членів комісії. Під час нього секретар має фотографувати пошкодження і записувати попередні висновки членів комісії.
Після завершення цього процесу має бути складений акт комісійного обстеження з фотографіями. А якщо пошкоджене або знищене обладнання неможливо ідентифікувати, то акт складається на основі бухгалтерських документів.
Нагадаємо, десять підприємств з Миколаївської області потрапила до списку тисячі найбільших компаній України за доходами у 2023 році.
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