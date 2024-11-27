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Верховний Суд заборонив УПЦ МП користуватися Спаським собором в Чернігові

Спасо-Преображенський собор у Чернігові, фото: vandrivka.com.uaСпасо-Преображенський собор у Чернігові, фото: vandrivka.com.ua

Верховний Суд підтвердив, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не має права користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові. Справа тривала понад півтора року.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Зазначається, що 26 листопада суд відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ щодо права користування собором XI століття. 

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» назвав це рішення «історичним».

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Загалом провадження у справі відкрили ще в березні 2023 року, справу розглядали суди різних інстанцій.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що Мінкультури перебуває в цивілізованому діалозі» з представниками УПЦ МП у Чернігові.

Раніше Президент України Володимир Зеленський наголосив, що «час тих, хто освячує терор, закінчився». Він зауважив, що в Україні зберігається «світський характер» державних інституцій, однак влада має продовжувати розвивати партнерство між державою та церквою, релігійними спільнотами, окрім УПЦ МП.

Згідно опитувань абсолютна більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок із Росією. 

Крім цього, «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

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