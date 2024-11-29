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МАГАТЕ: три українські АЕС зменшили виробництво електроенергії після нових атак Росії

українські АЕС зменшили виробництво електроенергії після нових атак Росії. Фото з відкритих джерелукраїнські АЕС зменшили виробництво електроенергії після нових атак Росії. Фото з відкритих джерел

Три атомні електростанції України знизили виробництво електроенергії через нові атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Крім того, на дев’яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, була знижена потужність. Ще один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі.

«Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності в якості запобіжного заходу під час широкомасштабних військових дій в країні», — зазначив він.

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Крім того, на дев’яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, була знижена потужність.

Також вказується, що АЕС продовжували отримувати електроенергію ззовні, незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила зв'язок з двома лініями електропередач.

Стан енергетики 29 листопада

Станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходиться без світла.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім  повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.

За даними «Укренерго», 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:

  • 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
  • 06:00 - 14:00 — дві черги;
  • 14:00 - 18:00 — три черги;
  • 18:00 - 22:00 — дві черги;
  • 22:00 - 24:00 — одна черга.

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