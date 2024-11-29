«Ми робимо усе можливе», — енергетики Миколаївщини про повернення світла в регіон

Миколаївці заряджають гаджети у супермаркетах та магазинах. Фото «МикВісті» У «Миколаївобленерго» закликали споживачів, яких вдалося заживити електроенергією, ощадливо використовувати ресурси та не перевантажувати мережу, щоб уникнути повторних аварій.

Про це написали у Telegram-каналі комунального підприємства.

Там повідомили, що триває процес відновлення електропостачання для споживачів, які постраждали від аварійних відключень. За словами енергетиків, цей процес є технологічно складним і тривалим, тому мешканців просять набратися терпіння.

«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам. Однак лише після того, як ми переконаємося, що обладнання витримує навантаження і електропостачання є стабільним, можна буде говорити про рівномірний розподіл годин відключення та повернення до графіків погодинних відключень (ГПВ)», — йдеться в повідомленні.

Енергетики наголошують, що стабільне електропостачання можливе лише за умови свідомого та зваженого підходу до використання електроенергії.

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«Ми розуміємо, що після тривалого блекауту люди хочуть одразу зарядити всі пристрої. Але мережі залишаються нестабільними, і перевантаження може призвести до нових аварій», — зазначили в «Миколаївобленерго».

Компанія звернулася до мешканців із проханням уникати одночасного ввімкнення великої кількості електроприладів після появи світла. Особливо це стосується потужних приладів, таких як електрообігрівачі, бойлери та пральні машини.

«Допоможіть нам відновити електропостачання! Ощадливо використовуйте електроенергію, щоб світло було у всіх і надалі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.