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В Одесі запроваджують нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті

Тролейбус в Одесі, фото: odessatrolley.comТролейбус в Одесі, фото: odessatrolley.com

В Одесі з 1 грудня набудуть чинності нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті.

Про це у п'ятницю, 29 листопада, повідомили в КП «Одесміськелектротранс».

Наразі проїзд в електротранспорті коштує вісім гривень, якщо оплачувати онлайн — сім.

З 1 грудня разова поїздка для всіх пасажирів коштуватиме 15 гривень. Для учнів тариф складе 2 гривні, для студентів – 4 гривні, а для населення з постійними проїзними квитками – 7 гривень за одну поїздку.

Також змінюються тарифи на місячні проїзні:

  • Для населення місячний проїзний на один вид транспорту буде коштувати 420 гривень, на обидва види транспорту – 567 гривень.
  • Учням пропонуються проїзні квитки на будь-який вид транспорту за 120 гривень, а студентам – за 240 гривень.
  • Для службових поїздок працівників підприємств тариф на місячний проїзний складе 630 гривень на один вид транспорту або 756 гривень на обидва види.

Нагадаємо, що Одеса достроково погасила свою заборгованість за кредитом, який надав Європейський банк реконструкції та розвитку на закупівлю 47 білоруських тролейбусів. Їх придбали ще у 2017-2018 роках.

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