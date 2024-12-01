Відомі українці привітали миколаївських десантників з Днем створення бригади

Українські режисери, актори, музиканти, спортсмени, ведучі та блогери привітали миколаївських десантників із Днем створення 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Відео з привітанням пресслужба бригади виклала на їх Фейсбук-сторінці.

«Дякуємо вам за ці теплі слова, а головне — за постійну дієву підтримку!» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські десантники розповіли, як на Курахівському напрямку воюють з росіянами. Армія РФ щодня штурмує позиції 79-ки на Курахівському напрямку. Однак навіть при таких активних штурмах противника українським військовим вдалось не лише відбити атаки, а й взяти полонених.