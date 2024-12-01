Відомі українці привітали миколаївських десантників з Днем створення бригади
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 01 грудня, 2024
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Українські режисери, актори, музиканти, спортсмени, ведучі та блогери привітали миколаївських десантників із Днем створення 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Відео з привітанням пресслужба бригади виклала на їх Фейсбук-сторінці.
«Дякуємо вам за ці теплі слова, а головне — за постійну дієву підтримку!» — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно миколаївські десантники розповіли, як на Курахівському напрямку воюють з росіянами. Армія РФ щодня штурмує позиції 79-ки на Курахівському напрямку. Однак навіть при таких активних штурмах противника українським військовим вдалось не лише відбити атаки, а й взяти полонених.
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