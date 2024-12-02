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У Харкові грабіжник відмовляється визнати вину, бо не встиг втекти

У Харкові затримали грабіжника, фото: Харківська обласна прокуратураУ Харкові затримали грабіжника, фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові чоловік на вулиці зірвав із жінки золоту прикрасу та намагався втекти, однак його затримав небайдужий перехожий. Грабіжник визнав вину лише частково, бо «не довів злочин до кінця». Його засудили на 9 років тюрми.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, інцидент стався у червні минулого року.

Зазначається, що 35-річний грабіжник серед вулиці напав на 44-річну жінку. Він підбіг до неї зі спини та вдарив по потилиці, після чого зірвав з її шиї золотий ланцюжок та хотів втекти, однак його затримав небайдужий перехожий.

Під час суду чоловік зазначив, що визнає вину лише частково і вважає, що не довів злочин до кінця. Однак його все ж довели.

За словами правоохоронців, харківʼянин раніше кілька разів уже притягували до кримінальної відповідальності за грабежі. На момент вчинення чергового злочину він мав не зняту і не погашену судимість. Суд визнав його винним в грабежі, вчиненому повторно.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік викрав сумку 72-річної місцевої мешканки та втік. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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