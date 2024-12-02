В центрі Миколаєва планують впровадити платне паркування на 11 ділянках

У Миколаєві планують створити 11 майданчиків для платного паркування в центрі міста. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві планують затвердити 11 майданчиків для платного паркування в центрі міста.

Відповідний проект рішення виноситься на позачергове засідання виконкому Миколаївської міської ради, яке відбудеться 3 грудня, пишуть «МикВісті».

Майданчики для паркування планують розмістити на вулицях Адміральській, Великій Морській, Героїв Рятувальників, Спаській та інших. Загалом буде створено понад 150 місць для автомобілів. Майданчики працюватимуть з понеділка по суботу з 09:00 до 17:00.

Після погодження затвердження розпочнеться процес створення майданчиків, який включатиме розробку схем дорожнього руху, встановлення необхідних знаків і підготовку тарифів на послуги паркування.

Перелік майданчиків для платного паркування:

вул. Адміральська, між вул. Героїв Рятувальників та вул. Соборною – 26 місць вул. Велика Морська, між вул. Героїв Рятувальників та вул. Соборною – 12 місць вул. Героїв Рятувальників, між вул. Вадима Благовісного та вул. Адміральською – 13 місць, вул. Героїв Рятувальників, між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного – 22 місця вул. Маріупольська, між вул. Великою Морською та вул. Спаською – 8 місць вул. Маріупольська, між вул. Вадима Благовісного та вул. Адміральською – 8 місць вул. Маріупольська, між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного – 9 місць вул. Вадима Благовісного, між вул. Героїв Рятувальників та вул. Соборною – 13 місць вул. Соборна, ріг вул. Адміральської – 20 місць вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Героїв Рятувальників – 40 місць вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Маріупольською – 20 місць