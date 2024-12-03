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На Миколаївщині збили «Шахед», але доба минула без російських обстрілів

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

Уночі 3 грудня протиповітряна оборона знищила безпілотник типу Shahed 131/136 у небі над Миколаївщиною.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

«Загалом, на території області обстрілів за минулу добу не зафіксовано», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 грудня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії. А 30 листопада, російська армія також завдала серію ударів по Куцурубській громаді застосувавши FPV-дрони.

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