На Миколаївщині збили «Шахед», але доба минула без російських обстрілів

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

Уночі 3 грудня протиповітряна оборона знищила безпілотник типу Shahed 131/136 у небі над Миколаївщиною.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Загалом, на території області обстрілів за минулу добу не зафіксовано», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 грудня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії. А 30 листопада, російська армія також завдала серію ударів по Куцурубській громаді застосувавши FPV-дрони.