На Миколаївщині збили «Шахед», але доба минула без російських обстрілів
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- Марія Хаміцевич
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7:50, 03 грудня, 2024
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Уночі 3 грудня протиповітряна оборона знищила безпілотник типу Shahed 131/136 у небі над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Загалом, на території області обстрілів за минулу добу не зафіксовано», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 грудня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії. А 30 листопада, російська армія також завдала серію ударів по Куцурубській громаді застосувавши FPV-дрони.
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