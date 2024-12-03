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Мер Миколаєва провів переговори з представниками столиці штату Гаваї: «Налагоджуємо відносини»

Мер Миколаєва провів переговори з представниками столиці штату Гаваї. Архівне фото: «МикВісті»Мер Миколаєва провів переговори з представниками столиці штату Гаваї. Архівне фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зустрівся з представниками міста Гонолулу, щоб обговорити майбутню співпрацю.

За словами мера міста, на зустрічі ґрунтовно проговорили сфери потенційної співпраці, а саме: навколишнє середовище, зелене управління та благоустрій, розвиток критичної інфраструктури (водопостачання, енергетика).

«Презентували також наші напрацювання у співпраці з міжнародними партнерами. Це і Майстер-план, і перший сайт моніторингу міжнародної допомоги, і концепт «Блакитної економіки» і, звісно, унікальний досвід роботи з Королівством Данія. Це те, чим ми дійсно пишаємось і вкотре доводимо, що ми надійний партнер», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва впевнений, що місто перейме досвід Гонолулу в різних галузях та зможемо впровадити його у себе.

Нагадаємо, що у жовтні  міський голова Олександр Сєнкевич разом з Першим Почесним Консулом України в Королівстві Нідерланди Карелом Бургером Дірвеном та Головним Операційним Директором ДАМЕН Холдінг Б.В. Марком ван Хайнингеном обговорили питання морського потенціалу Миколаєва обговорили.

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