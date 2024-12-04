На Миколаївщині визначили 78 ділянок для розвитку альтернативної енергетики.Фото: ua-energy.org

У Миколаївській області є 78 вільних земельних ділянок для розміщення джерел альтернативної енергетики. На ці ділянки планують залучати міжнародних партнерів та бізнес.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що всі ділянки Greenfield на яких можуть бути розміщені об'єкти розподільної генерації, розміщені на сайті «Інвестиційні можливості Миколаївщини»

Наразі «Миколаївобленерго» розраховує потенційну вартість та технічні можливості розміщення об'єктів генерації.

«Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами. Всі ці ділянки доступні на сайті, і будь-який інвестор може ознайомитися з можливостями та умовами. Наступний крок — це переклад інформації іноземними мовами, щоб зробити її зрозумілою для наших партнерів», — зазначив директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Олександр Корольов.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що попит на ці земельні ділянки перевищує наявні пропозиції. Також він додав, що територіальним громадам необхідно відповідально ставитися до роботи з інвестиційними пропозиціями.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області встановлено 1 тисячу 418 гібридних сонячних електростанцій у приватних будинках.