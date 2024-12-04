У Радсадівському ліцеї на Миколаївщині за ₴17,2 млн хочуть збудувати укриття на 99 осіб

Відремонтоване міжнародними партнерами укриття у Миколаєві, архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА оголосив тендер на будівництво нового протирадіаційного укриття на території Радсадівського ліцею на Миколаївщині. Вартість будівництва оцінюють у 17,2 мільйона гривень.

Така інформація опублікована на сайті для проведення публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Проєкт будівництва ПРУ в Радсадівському ліцеї ще у квітні 2024 року опублікували на платформі для пошуку інвестицій DREAM. Там зазначається, що загалом для повної реалізації проєкту необхідно 19,7 мільйона гривень.

ліцей у селищі Радісний Сад на Миколаївщині. Фото UNDP

Проєктом передбачено, що укриття буде розраховане на 99 осіб, з них 70 учнів і 29 педагогів та іншого персоналу ліцею.

Однак, згідно з даними, які містяться в інформаційній системі управління освітою, в цьому навчальному році кількість учнів у ліцеї — 139, а педагогів та іншого персоналу — 18.

Площа забудови укриття становитиме 332 м². Проєкт передбачає два входи із захисно-герметичними дверима, що витримують навантаження 440 кПа, а також протипожежні двері. У споруді передбачено вентиляцію, водопостачання, каналізацію, електро- та резервне електропостачання. Для аварійного освітлення і зарядки пристроїв встановлять резервний блок живлення потужністю 1000 Вт із акумулятором.

Проєкт ПРУ в радсадівському ліцеї. Фото з Dream місце для будівництва укриття. Фото з Dream

Укриття має бути доступним для маломобільних груп населення. Проєктом передбачено безперешкодне пересування, безпеку шляхів евакуації, а також можливість орієнтування та використання необхідного обладнання. Очікується, що користуватися укриттям безперервно можна буде протягом двох діб. Підрядник повинен забезпечити одноярусні місця для лежання та сидіння.

Завершити будівництво укриття мають до 31 грудня 2025 року. Аукціон запланований на 17 грудня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві мешканка поскаржилася на зачинене укриття за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 26/2-С. Жінка повідомила, що намагалася з’ясувати, куди можна сховатися в разі небезпеки. Вона зазначила, що на стіні будинку є вказівка на місце укриття, але двері були зачинені, а інформація про ключі та відповідальну особу відсутня.

Зазначимо, що лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що якщо місцеві мешканці виявлять зачинене на замок укриття або сховище під час повітряної тривоги, вони можуть викликати поліцію.