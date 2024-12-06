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За махінації з нерухомістю депутата Одеської міськради оголосили у міжнародний розшук

Депутата Одеської міськради Олександра Матвєєва оголосили у міжнародний розшук за привласнення комунального майна. Фото: прокуратура Одеської областіДепутата Одеської міськради Олександра Матвєєва оголосили у міжнародний розшук за привласнення комунального майна. Фото: прокуратура Одеської області

Депутата Одеської міськради Олександра Матвєєва оголосили у міжнародний розшук за привласнення комунального майна.

Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, депутат, який був членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, разом зі спільниками підшукував комунальні приміщення, розташовані на першому та другому поверхах у центрі Одеси, орендував їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім їх викупляли на неконкурентній основі.

За інформації місцевого видання «Думська» мова йде про Олександра Матвєєва від партії «Довіряй Ділам».

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Після цього площу вже викуплених приміщень збільшували за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб.

Також вказується, що частину цих приміщень переобладнали у житлові квартири та продали.

Підозрюваним інкримінують шахрайське заволодіння комунальним майном та його легалізація, фальсифікація документів та їх використання, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (частина 3 статті 28, частини 3, 4 статті 358, частина 4 статті 190, частина 3 статті 197-1, частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України).

Крім того, зазначається, що матеріали щодо депутата-організатора виділили в окреме провадження, а його самого оголосили у міжнародний розшук.

Обвинувачених викрили у травні цього року. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, що в Одеській області «Служба місцевих автомобільних доріг» планує укласти договір на утримання доріг на 14,6 мільйона гривень з фірмою депутата Одеської обласної ради.

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