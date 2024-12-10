Три роки нічого не робили: суд розірвав угоду на ₴500 млн для ремонту траси на Одещині

На Одещині суд розірвав контракт на 500 мільйонів гривень для ремонту дороги. Архівне фото "МикВісті"

На Одещині суд розірвав контракт на 500 мільйонів гривень для ремонту ділянки автомобільної дороги «Ізмаїл — Кілія — Вилкове».

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

Зазначається, що у 2021 році Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області украла договір на ремонт траси з компанією «Ростдорстрой». За даними місцевого видання «Думская», підрядника пов’язують з депутатом Одеської міської ради.

За умовами договору компанія мала ремонтувати автомобільну дорогу загального користування державного значення Т-16-07 на ділянці Ізмаїл — Кілія — Вилкове.

У прокуратурі зазначають, що вказаний договір уклали без забезпечення джерел фінансування та відповідних бюджетних асигнувань, і його дію 3 років продовжували.

«При цьому дорожнє відомство взяло на себе зобов'язання платити «Ростдорстрою» за роботу. Бюджетний кодекс це прямо забороняє. А за три роки ніякі роботи не були виконані, хоча мали б завершитися ще у 2022», — йдеться у повідомленні.

У суді сторони розірвали договір ремонту дороги.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області «Служба місцевих автомобільних доріг» планує укласти договір на утримання доріг на 14,6 мільйонів гривень з фірмою депутата Одеської обласної ради.