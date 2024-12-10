Три роки нічого не робили: суд розірвав угоду на ₴500 млн для ремонту траси на Одещині
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- Альона Коханчук
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17:23, 10 грудня, 2024
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На Одещині суд розірвав контракт на 500 мільйонів гривень для ремонту ділянки автомобільної дороги «Ізмаїл — Кілія — Вилкове».
Про це повідомляє прокуратура Одеської області.
Зазначається, що у 2021 році Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області украла договір на ремонт траси з компанією «Ростдорстрой». За даними місцевого видання «Думская», підрядника пов’язують з депутатом Одеської міської ради.
За умовами договору компанія мала ремонтувати автомобільну дорогу загального користування державного значення Т-16-07 на ділянці Ізмаїл — Кілія — Вилкове.
У прокуратурі зазначають, що вказаний договір уклали без забезпечення джерел фінансування та відповідних бюджетних асигнувань, і його дію 3 років продовжували.
«При цьому дорожнє відомство взяло на себе зобов'язання платити «Ростдорстрою» за роботу. Бюджетний кодекс це прямо забороняє. А за три роки ніякі роботи не були виконані, хоча мали б завершитися ще у 2022», — йдеться у повідомленні.
У суді сторони розірвали договір ремонту дороги.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області «Служба місцевих автомобільних доріг» планує укласти договір на утримання доріг на 14,6 мільйонів гривень з фірмою депутата Одеської обласної ради.
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