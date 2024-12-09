На відновлення пошкоджених будинків у 2025 році з бюджету Одеси виділили ₴92 млн

Фото: Зруйнований російською ракетою будинок у центрі Одеси. Фото: Telegram/Олег Кіпер

На відновлення пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків у 2025 році з бюджету Одеси спрямували 92 мільйона гривень.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання сесії міської ради 4 грудня, пишуть «МикВісті».

Водночас депутати звернулись до Верховної Ради України з проханням вирішити питання отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення» мешканцями житлових будинків, що мають статус пам'яток культурної спадщини.

Річ у тім, що чинна постанова, що затверджує порядок робіт на об'єктах культурної спадщини, не передбачає компенсації, а лише спрощує процедуру отримання дозволів на проведення робіт на пам'ятках під час війни. Наразі в Одесі через російську агресію пошкодженні 1,2 тисячі пам'яток культурної спадщини, серед яких також є житлові будинки.

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Нагадаємо, депутати міської ради також виділили кошти на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою в Одесі.

А що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».