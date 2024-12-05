Депутати виділили кошти на демонтаж 12 пам'ятників в Одесі

Пам'ятник Олександру Пушкіну в Одесі, фото: Getty Images

Депутати міської ради виділили кошти на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою в Одесі.

Відповідне рішення вони ухвалили під час засідання сесії міської ради 4 грудня, пишуть «МикВісті».

Загалом на демонтажні роботи з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. На знесення семи пам'ятників, як пише «Суспільне», спрямували по 20 тисяч:

радянському вченому Віктору Глушку;

братської могили червоногвардійців, що загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;

Олександру II – пам'ятна колона на честь заснування в парку Шевченка;

радянській партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській;

бюсту маршалу, міністру оборони СРСР Родіону Малиновському;

радянському генералу Івану Черняховському;

радянському льотчику Валерію Чкалову.

Ще по 10 тисяч гривень витратять на демонтаж п’яти монументів:

російському письменнику Ісааку Бабелю;

радянському військовому Олександру Маринеску;

стіни чекістів;

Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;

комсомольцям Одещини.

Передбачається, що розробку проєкту демонтажу, вилучення та перенесення пам'ятників мають замовити до початку 2025 року.

До цього в Одесі планували демонтувати 19 архітектурних пам’яток. Серед них є об'єкти, які містять символіку російської імперської політики.

Виконком погодив перелік пам’ятників на демонтаж під час засідання 26 вересня 2024 року. У списку 7 з 19 об’єктів мають статус пам’яток культурної спадщини.

Режисер та продюсер, засновник телеканалу «1+1» Олександр Роднянський висловився проти такого рішення влади. Він акцентував увагу на тому, що діячі, памятники яких планує знести міська влада, є частиною історії Одеси.

А до цього очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в місті знесуть пам’ятник Олександру Пушкіну. Він повідомив, що всі необхідні розпорядження вже підписано та розіслано відповідним структурам.

При цьому топонімічна комісія Одеси рекомендувала залишити монументи російським діячам – письменнику Олександру Пушкіну та князю Михайлу Воронцову.

А член робочої групи з перейменування при Одеській обласній військовій адміністрації Артем Карташов повідомив, що для демонтажу пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну в центрі міста не потрібен дозвіл ЮНЕСКО.