Депутати виділили кошти на демонтаж 12 пам'ятників в Одесі
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- Юлія Бойченко
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6:00, 05 грудня, 2024
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Депутати міської ради виділили кошти на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою в Одесі.
Відповідне рішення вони ухвалили під час засідання сесії міської ради 4 грудня, пишуть «МикВісті».
Загалом на демонтажні роботи з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. На знесення семи пам'ятників, як пише «Суспільне», спрямували по 20 тисяч:
- радянському вченому Віктору Глушку;
- братської могили червоногвардійців, що загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
- Олександру II – пам'ятна колона на честь заснування в парку Шевченка;
- радянській партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській;
- бюсту маршалу, міністру оборони СРСР Родіону Малиновському;
- радянському генералу Івану Черняховському;
- радянському льотчику Валерію Чкалову.
Ще по 10 тисяч гривень витратять на демонтаж п’яти монументів:
- російському письменнику Ісааку Бабелю;
- радянському військовому Олександру Маринеску;
- стіни чекістів;
- Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
- комсомольцям Одещини.
Передбачається, що розробку проєкту демонтажу, вилучення та перенесення пам'ятників мають замовити до початку 2025 року.
До цього в Одесі планували демонтувати 19 архітектурних пам’яток. Серед них є об'єкти, які містять символіку російської імперської політики.
Виконком погодив перелік пам’ятників на демонтаж під час засідання 26 вересня 2024 року. У списку 7 з 19 об’єктів мають статус пам’яток культурної спадщини.
Режисер та продюсер, засновник телеканалу «1+1» Олександр Роднянський висловився проти такого рішення влади. Він акцентував увагу на тому, що діячі, памятники яких планує знести міська влада, є частиною історії Одеси.
А до цього очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в місті знесуть пам’ятник Олександру Пушкіну. Він повідомив, що всі необхідні розпорядження вже підписано та розіслано відповідним структурам.
При цьому топонімічна комісія Одеси рекомендувала залишити монументи російським діячам – письменнику Олександру Пушкіну та князю Михайлу Воронцову.
А член робочої групи з перейменування при Одеській обласній військовій адміністрації Артем Карташов повідомив, що для демонтажу пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну в центрі міста не потрібен дозвіл ЮНЕСКО.
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