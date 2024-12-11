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У Варварівці через скарги миколаївців зупинили будівництво зони відпочинку

У Варварівці через скарги миколаївців зупинили будівництво рекреаційної зони. Фото: екоінспекціяУ Варварівці через скарги миколаївців зупинили будівництво рекреаційної зони. Фото: екоінспекція

У миколаївському мікрорайоні Варварівка місцеві жителі поскаржились на будівництво рекреаційного пункту «Лісовичок». Будівництво зупинили.

Про це повідомили в Екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що до екологів звернулися жителі прилеглих будинків та поскаржились на будівництво на території лісопаркової зони.

Вказується, що на території парку планували створити рекреаційний пункт «Лісовичок» для відпочинку місцевих.

«Проте у зв’язку з негативною реакцією мешканців навколишніх будинків наразі влаштування рекреаційного пункту зупинене і у подальшому продовжуватися не буде. Будівельні матеріали будуть незабаром вивезені», — додали в єкоінспекції.

У Варварівці через скарги миколаївців зупинили будівництво рекреаційної зони. Фото: екоінспекціяУ Варварівці через скарги миколаївців зупинили будівництво рекреаційної зони. Фото: екоінспекція
У Варварівці через скарги миколаївців зупинили будівництво рекреаційної зони. Фото: екоінспекціяУ Варварівці через скарги миколаївців зупинили будівництво рекреаційної зони. Фото: екоінспекція

Нагадаємо, що у жовтні Депутати Миколаївської міськради погодили найменування двох зелених зон у Миколаєві — сквер «Пам’яті праведників народів світу» та сквер «Урбан парк».

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