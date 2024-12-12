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В двох селах Галицинівської громади у питній воді виявили перевищення жорсткості та вмісту хлору

Фахівці перевірили якість води в селах Прибузьке та Українка. Фото: ІнформаторФахівці перевірили якість води в селах Прибузьке та Українка. Фото: Інформатор

Фахівці перевірили якість води в селах Прибузьке та Українка Галицинівської громади. У пробах виявили перевищення допустимої норми.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Миколаївській області.

Зазначається, що в рамках досліджень питної води централізованого питного водопостачання відібрали три зразки питної води в населених пунктах Прибузьке та Українка.

Результати перевірки показали, що вода питна відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за мікробіологічними показниками. Однак за фізико-хімічними у двох з трьох проб виявили перевищення жорсткості та вмісту хлоридів (67%) в селі Прибузьке.

«Не відповідність води за завищеним показником по загальній жорсткості, фактор, який щодня впливає на життя людей. Жорстка вода — це вода з високим вмістом мінералів, зокрема кальцію та магнію, інколи — солей заліза, що може негативно позначитися на нашому здоров’ї. Є ризик зіткнутися з наступними побічними ефектами, як поява піску або каміння в нирках, або сечовому міхурі; посилення проблем із серцем; сухість шкіри, а у дітей розвиток атопічного дерматиту», — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що вода з високим вмістом хлоридів впливає на водно-сольовий обмін в організмі людини, викликає пригнічення шлункової секреції, внаслідок чого порушується процес перетравлення їжі.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року у Галицинівській сільській територіальній громаді перевірили питну воду та знайшли у ній миш'як. 

Також повідомлялося, що у селах Лимани та Українка, 2 жовтня, відкрили дві станції доочищення води до рівня питної.

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